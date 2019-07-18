2019-07-18T14:35:42+03:00
Общество

ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары

Сотрудники ведомства проверят доводы перевозчиков о необходимости увеличения тарифов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарское управление Федеральной антимонопольной службы занялось проверкой законности повышения цен на проезд в городских маршрутках. Сотрудники ведомства уже направили перевозчикам запросы для предоставления документации с обоснованием решения об увеличении тарифов. В случае, если будут найдены нарушения, то к перевозчикам применят соответствующие меры реагирования.

Заявление с просьбой провести проверку по факту подорожания стоимости проезда в маршрутках в ФАС и прокуратуру направила глава Самары Елена Лапушкина. Поводом для этого послужили многочисленные обращения горожан, которые заподозрили в действиях перевозчиков картельный сговор. Сами же перевозчики объяснили свое решение о повышении стоимости проезда тем, что с 1 июля их обязали установить кассовые аппараты, которых, правда, пока в салонах маршруток не наблюдается.

Напомним, что цены на проезд поднялись 1 июля. Теперь билеты за проезд в маршрутках стоят не 30, а 35 рублей. При этом предыдущее повышение стоимости проезда прошло всего около полугода назад - 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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