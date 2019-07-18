2019-07-18T15:17:56+03:00
Общество

Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков

Известный медик прошел путь от простого доктора до замруководителя главного управления здравоохранения региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство здравоохранения Самарской областиФото: министерство здравоохранения Самарской области
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В Самарской области на 91 году жизни скончался председатель ассоциации ветеранов — медицинских работников региона, легендарный врач Николай Манаков.

- Николай Манаков всю свою жизнь оставался сердечным, добрым, творческим, жизнерадостным человеком. До последней минуты жизни он строил планы на будущее, хотел быть и был полезным людям. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал этого замечательного человека, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Отметим, что Николай Манаков начинал свой путь в медицине с должности простого доктора. Затем он возглавлял районные больницы в Исаклах и Кинель-Черкассах. Также Николай Манаков работал начальником госпиталя для ветеранов и замруководителя главного управления здравоохранения региона. Прощание с легендарным медиком пройдет в пятницу, 19 июля, с 11:30 до 12:30 на улице Дзержинского, 37 в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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