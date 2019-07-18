2019-07-18T16:34:52+03:00
Общество

В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана

Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За помощью к медикам с признаками пищевого отравления обратились 68За помощью к медикам с признаками пищевого отравления обратились 68Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Стали известны новые подробности отравления граждан республики Узбекистан в селе Кошелевка Сызранского района. Ранее сообщалось, что в больницы региона с таким диагнозом были доставлены 46 мужчин, но теперь это число возросло до 68 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

- По данным руководства предприятия, где трудятся пострадавшие, все они работают легально и имеют трудовые соглашения. Оно пообещало покрыть все финансовые расходы, связанные с лечением своих работников, – отметили в ведомстве.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, изначально граждане Узбекистана обратились с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения Сызрани. В тот же день — 16 июля — их доставили в Самарскую областную больницу и Тольяттинскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как небольшой и средней тяжести.

По данным СУ СК по Самарской области, граждане Узбекистана приехали в Самарскую область на заработки в 2019 году. В Сызранском районе они занимались сельскохозяйственными работами. Жили они обособлено в одном доме и еду готовили себе самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу
В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна
В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина
Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение
Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков
Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России
ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары
В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов
В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы
"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"
В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»