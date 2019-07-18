В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-18T16:34:52+03:00

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Стали известны новые подробности отравления граждан республики Узбекистан в селе Кошелевка Сызранского района. Ранее сообщалось, что в больницы региона с таким диагнозом были доставлены 46 мужчин, но теперь это число возросло до 68 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

- По данным руководства предприятия, где трудятся пострадавшие, все они работают легально и имеют трудовые соглашения. Оно пообещало покрыть все финансовые расходы, связанные с лечением своих работников, – отметили в ведомстве.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, изначально граждане Узбекистана обратились с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения Сызрани. В тот же день — 16 июля — их доставили в Самарскую областную больницу и Тольяттинскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как небольшой и средней тяжести.

По данным СУ СК по Самарской области, граждане Узбекистана приехали в Самарскую область на заработки в 2019 году. В Сызранском районе они занимались сельскохозяйственными работами. Жили они обособлено в одном доме и еду готовили себе самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU