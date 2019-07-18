В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
Горожане предлагают начать водить к новой "достопримечательности" туристов
Фото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Днем в четверг, 18 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария. Там на улице Громовой из-под земли забил огромный фонтан. Об этом очевидцы сообщили в паблике "Происшествия Тольятти".
- Струя воды возле одного из домов на Громовой бьет из-под земли уже целый день, - рассказали очевидцы.
Многие тольяттинцы расстроились, что теперь им придется сидеть без воды, но нашлись и те, кто нашел в этом происшествии положительные стороны. Они назвали коммунальный фонтан новой достопримечательностью Тольятти и предложили начать водить туда туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU