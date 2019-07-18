Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-18T18:31:24+03:00

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Губернатор Самарской области выступил с предложениями о расширении сотрудничества с республикой Беларусь на совместном форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что сегодня регион уже очень активно развивает совместные проекты в различных отраслях. Так.ю белорусские автобусы возили самарцев и гостей ЧМ 2018 прошлым летом и сейчас служат жителям региона, А каждый пятый автомобиль, который покупают белорусы, это продукция АВТОВАЗа. Еще два новых договора самарцы заключили с представителями республики и на форуме. Но Дмитрий Азаров напомнил, что кроме экономических отношений, нас связывает общее культурное пространство.

- Нам стоило бы подумать о включении темы российско-белорусской дружбы и в школьные программы. В учебниках по истории, литературе было бы правильно больше рассказывать о нашей общей культуре, о тех ценностях, которые нас объединяют. Акцентировать на этом образовательные программы, - предложил губернатор.

Он подчеркнул, что предварительную поддержку также получил вопрос о создании координационного совета по подготовке к 75-летию Победы с участием представителей республики и нашей страны. Результатом работы этого совета станут совместные мероприятия, например, сейчас планируют посвятить русско-белорусский театральный проект «Большие гастроли» 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в Правительстве Самарской области пригласили гостей из соседней республики приехать на Парад Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября. Еще одним важным объединяющим мероприятием может стать пробег "Дорогами Победы" по городам России и Беларуси - подобный уже организовывали в регионе четыре года назад и эта идея имела большой успех.

ИСТОЧНИК KP.RU