В Самарской области на крючок рыбака попалась хищная черепаха

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-18T19:03:12+03:00

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Рыбак Владимир отправился в Бузулукский бор, ловить рыбу в озере Сосновом. Только вот вместо рыбы он поймал черепаху. Как сообщает «Волжская коммуна» рыбаку долго не везло, клева не было и, наконец, клюнуло. Чтобы вытащить из воды улов, пришлось приложить некоторые усилия. Мужчина даже решил, что крючок зацепился за корягу, но нет, из воды показалась черепаха.

Рептилии очень понравился червяк и она его заглотила. Чтобы отпустить животное, мужчине пришлось максимально аккуратно вытащил крючок.

Рыбак отметил, что, по ощущениям, весила черепаха 2-2,5 кг.

Кстати, такой улов в Самарской области не редкость. У нас живут болотные черепахи, занесенные в международную Красную Книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU