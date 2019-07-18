В Тольятти достроят улицу Офицерская

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-18T19:53:05+03:00

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Кажется, мечта многих тольяттинских автомобилистов начинает сбываться. Как сообщают «Городские ведомости» со ссылкой на руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павела Баннова, подготовительные работы уже начались на участке от ул. Полякова до Южного шоссе. Подрядная организация завезла вагончик для рабочих, частично огородили место проведения работы и разбирает существующий асфальт. Вскоре улица может превратится в настоящую магистраль.

Кстати, в этом году прошло несколько аукционов по строительству улицы Офицерской. Один на 120 млн рублей по первым 300 метрам. Выиграла его компания «СтройАльянс», 5 июля с ней уже заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU