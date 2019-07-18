2019-07-18T19:53:05+03:00
Общество

В Тольятти достроят улицу Офицерская

Подготовительные работы уже начались
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Пробок станет меньше?Пробок станет меньше?
Изменить размер текста:

Кажется, мечта многих тольяттинских автомобилистов начинает сбываться. Как сообщают «Городские ведомости» со ссылкой на руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павела Баннова, подготовительные работы уже начались на участке от ул. Полякова до Южного шоссе. Подрядная организация завезла вагончик для рабочих, частично огородили место проведения работы и разбирает существующий асфальт. Вскоре улица может превратится в настоящую магистраль.

Кстати, в этом году прошло несколько аукционов по строительству улицы Офицерской. Один на 120 млн рублей по первым 300 метрам. Выиграла его компания «СтройАльянс», 5 июля с ней уже заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре заведующая детсадом подкупала чиновников
Семья из Кемерово ехала на юг, а попала в ДТП под Сызранью
В Самарской области на крючок рыбака попалась хищная черепаха
Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу
В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана
Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна
В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина
Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение
Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков
Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России
ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары
В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов
В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы
"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"
В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»