Семья из Кемерово ехала на юг, а попала в ДТП под Сызранью

СЕГОДНЯ 20:53 2019-07-18T20:53:59+03:00

Иномарка, в которой были в том числе и дети, улетела в кювет

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В четверг, 18 июля на въезде в Сызрань в ДТП попала машина «КИА Рио». Как сообщает «КТВ-Луч», иномарка была с номерами Кемеровской области. К счастью, обошлось без пострадавших, только вот машину пришлось доставать из кювета.

Известно, что в иномарке ехала семья. Конечной точкой их путешествия было Туапсе, но путешественники свернули не туда, а когда поняли, что вместо моря едут в Сызрань, поспешили развернуться. В этот момент в иномарку въехала «Шевроле Нива» с прицепом.

От удара машина с путешественниками вылетела в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU