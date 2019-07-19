В Самаре на Арцыбушевской легковушка въехала в столб и остановила движение трамваев
Утром в пятницу, 19 июля, в Ленинском районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей автомобиль Lada Vesta протаранил опору контактной сети трамваев. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.
- Очередной водитель при повороте не заметил столб. На Арцыбушевской уже большое количество автомобилистов влетали в столбы, - рассказали местные жители.
В результате случившегося отечественной легковушке смяло бампер и капот, столб же, судя по всему, серьезно не пострадал. По предварительным данным, водителю авто понадобилась помощь медиков. Из-за ДТП движение трамваем в обоих направление оказалось парализовано. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.
Трамваи встали в обоих направленияхФото: Кирилл КАРИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU