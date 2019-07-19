2019-07-19T09:09:02+03:00
Спорт

Капитан «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Крылья Советов»

35-летний полузащитник расторг контракт с южанами и ищет себе новую команду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Гацкан. Фото: ФК "Ростов".Александр Гацкан. Фото: ФК "Ростов".
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Полузащитник и капитан «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Крылья Советов». Как сообщает sport24.ru, молдавский футболист подпишет контракт с самарским клубом.

Напомним, недавно «Ростов» объявил об уходе Гацкана, который отыграл в команде 11 лет. Ближайшая игра со «Спартаком» станет для полузащитника последней в футболке желто-синих. Свой уход 35-летний Гацкан объяснил желанием получать больше игровой практики.

Ближайший матч «Крылья» проведут на «Самара Арене» в субботу, 20 июля, против тульского «Арсенала». Матч начнется в 17:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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