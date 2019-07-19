2019-07-19T09:27:14+03:00
Общество

В Самаре мотоциклисты-нарушители катаются по набережной и в Струковском саду

Горожане попросили полицию обратить внимание на любителей «железных коней»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мотоциклистов заметили на Полевом спускеМотоциклистов заметили на Полевом спускеФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Жители Самары возмутились мотоциклистам, которые в нарушение правил заезжают на набережную реки Волги в Струковский сад.

- Куда у нас смотрит ГИБДД и полиция? В парке Горького разъезжают мотоциклы! Один из мотоциклистов припарковался и ушел. Номеров у него нет — скручены. И это около скейт-площадки для детей, - написала одна из местных жительниц в Твиттере.

Что касается набережной, то там мотоциклистов горожане заметили на спуске улицы Полевой. Представители МП «Самарская набережная» заявили, что мотоциклисты не могут перемещаться по набережной, и пообещали, что передадут информацию о них в ГИБДД.

Мужчина оставил своего "железного коня" возле скейт-площадки в парке и ушел Фото: Twitter.com

Мужчина оставил своего "железного коня" возле скейт-площадки в парке и ушелФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре почистят озеро возле храма Трех святителей
Самарский предприниматель Владимир Кошелев вложит в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей
В Самаре из-за ремонта теплосетей на Аэродромной — Волгина автобусы поедут в объезд
Мастер-классы от мастеров и сеансы одновременной игры: в Самарской области пройдут шахматные праздники
В Самаре топ-менеджер «Кузнецова» отделался штрафом за коммерческий подкуп в 500 тысяч рублей
В Самаре ради благоустройства двора на Осипенко спилят 100 деревьев
В Прибрежном из-за молодежного форума «iВолга-2019» перекроют дорогу
В Самарской области открывается сезон охоты на зайцев, лисиц и норок
В Тольятти молодой водитель ВАЗа сбил на «зебре» женщину с двумя детьми
В историческом центре Самары могут построить еще несколько высоток
«Такой же энергоемкий, как Самара Арена»: специалисты готовят систему энергоснабжения Шестого кассационного суда
Капитан «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Крылья Советов»
Самарцы обеспокоены гибелью мальков стерляди в реке Самаре
В Самаре на Арцыбушевской легковушка въехала в столб и остановила движение трамваев