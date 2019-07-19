В Самаре мотоциклисты-нарушители катаются по набережной и в Струковском саду

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-19T09:27:14+03:00

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Жители Самары возмутились мотоциклистам, которые в нарушение правил заезжают на набережную реки Волги в Струковский сад.

- Куда у нас смотрит ГИБДД и полиция? В парке Горького разъезжают мотоциклы! Один из мотоциклистов припарковался и ушел. Номеров у него нет — скручены. И это около скейт-площадки для детей, - написала одна из местных жительниц в Твиттере.

Что касается набережной, то там мотоциклистов горожане заметили на спуске улицы Полевой. Представители МП «Самарская набережная» заявили, что мотоциклисты не могут перемещаться по набережной, и пообещали, что передадут информацию о них в ГИБДД.

Мужчина оставил своего "железного коня" возле скейт-площадки в парке и ушелФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU