2019-07-19T11:15:55+03:00
Общество

В историческом центре Самары могут построить еще несколько высоток

Речь идет об участках на улице Ленинской и на пересечении улиц Пушкина и Братьев Коростелевых
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проекты по застройке территории старого города высотками вынесли на публичные слушанияПроекты по застройке территории старого города высотками вынесли на публичные слушанияФото: Архив "КП"
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В Самаре объявили публичные слушания по поводу изменения зонирования нескольких земельных участков. В числе прочих оказались два проекта, авторы которых предлагают построить высотные здания в историческом центре города. Речь идет о территории на пересечении улиц Пушкина и Братьев Коростелевых, а также об участке на улице Ленинской, 283.

Так, под жилую высотную застройку на пересечении улицы Чкалова и Братьев Коростелевых предлагается отдать участок в 334,5 квадратных метров. А на улице Ленинской предлагают построить многоэтажку на территории площадью 274,2 квадратных метров.

Ознакомиться с проектами, вынесенными на общественные обсуждения, можно будет до 8 августа в здании департамента градостроительства, которое находится на улице Галактионовской, 132. Окончательные результаты публичных слушаний станут известны 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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