В историческом центре Самары могут построить еще несколько высоток
В Самаре объявили публичные слушания по поводу изменения зонирования нескольких земельных участков. В числе прочих оказались два проекта, авторы которых предлагают построить высотные здания в историческом центре города. Речь идет о территории на пересечении улиц Пушкина и Братьев Коростелевых, а также об участке на улице Ленинской, 283.
Так, под жилую высотную застройку на пересечении улицы Чкалова и Братьев Коростелевых предлагается отдать участок в 334,5 квадратных метров. А на улице Ленинской предлагают построить многоэтажку на территории площадью 274,2 квадратных метров.
Ознакомиться с проектами, вынесенными на общественные обсуждения, можно будет до 8 августа в здании департамента градостроительства, которое находится на улице Галактионовской, 132. Окончательные результаты публичных слушаний станут известны 13 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU