2019-07-19T10:10:24+03:00
Происшествия

В Тольятти молодой водитель ВАЗа сбил на «зебре» женщину с двумя детьми

Пострадавшим понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: отдел ГИБДД ТольяттиФото: отдел ГИБДД Тольятти
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В четверг, 18 июля, около 13:50 на улице Коммунистической в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Там водитель отечественной легковушки в районе дома № 9 сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь по улице Есенина в направлении Коммунистической, не пропустил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своими детьми: 9-летней девочкой и 6-летним мальчиком, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила травму ноги, а ее дочь — травму руки. Медики оказали им всю необходимую помощь. Сейчас стражи порядка проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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