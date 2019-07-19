2019-07-19T10:33:47+03:00
Общество

В Самарской области открывается сезон охоты на зайцев, лисиц и норок

Желающим отправиться на добычу диких зверей нужно будет получить специальное разрешение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сезон охоты на дичь стартует в середине августаСезон охоты на дичь стартует в середине августаФото: Архив "КП"
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В Самарской области начался прием заявок на выдачу разрешений на охоту в общедоступных угодьях. Документы от всех желающих, имеющих охотничий билет, принимает региональный департамент охоты и рыболовства.

Разрешения будут выдаваться на добычу с 17 августа по 15 ноября водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи; с 17 августа по 31 декабря боровой дичи; с 18 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года на добычу норки, куницы, енотовидной собаки и хори; а с 1 по 14 сентября зайца и лисы с гончими и борзыми собаками без огнестрельного и пневматического оружия.

Подать соответствующее заявление можно через региональный портал госуслуг, МФЦ, по почте на адрес: 443086, Самара, улица Ново-Садовая, 171; лично в департаменте по адресу: улица Ерошевского, 3, кабинет 208; на обособленных рабочих местах у специалистов департамента по месту расположения общедоступных охотничьих угодий. Подробнее об этом можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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