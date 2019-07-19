2019-07-19T10:51:51+03:00
Общество

В Прибрежном из-за молодежного форума «iВолга-2019» перекроют дорогу

Ограничение будет действовать почти две недели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на проезд не будет распространяться на машины спецслужб и с пропускамиЗапрет на проезд не будет распространяться на машины спецслужб и с пропускамиФото: Архив "КП"
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В субботу, 20 июля, на окраине Самары ограничат движение транспорта. Перекроют дорогу в поселке Прибрежный. Это связано с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019».

- С 00:00 20 июля до 16:00 1 августа будет закрыт проезд по дороге от улицы Набережной до железнодорожной станции 135 километр (от КПП № 1 до КПП № 2), - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что ограничения не будут распространяться на машины полиции, пожарных, скорой помощи и машин с пропусками, утвержденными дирекцией форума. Горожан просят с пониманием отнестись к этим мерам и заранее планировать свой маршрут.

Временная схема ограничения движения

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU

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