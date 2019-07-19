В Самаре ради благоустройства двора на Осипенко спилят 100 деревьев

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-19T11:23:00+03:00

Вместо них там появятся газоны, кустарники и многолетние цветники

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Администрация Октябрьского района Самары ищет подрядчика для благоустройства двора на улице Осипенко, 18. За выполнение работ она готова выделить из своего бюджета около 2,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит спилить 100 деревьев, посадить многолетние цветники и кустарники (розы, пионы, герань, шалфей, эхинацею, сирень, рябинник и др.), а также посеять партерные, мавританские и обыкновенные газоны. Также ему будет необходимо обустроить во дворе тротуары, системы автополива и видеонаблюдения, освещение и установить скамейки и урны, - говорится в техзадании.

Победителя аукциона выберут 31 июля. Выполнить все работы он должен будет до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU