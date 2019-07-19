2019-07-19T11:36:31+03:00
Происшествия

В Самаре топ-менеджер «Кузнецова» отделался штрафом за коммерческий подкуп в 500 тысяч рублей

Сотруднику завода придется заплатить в доход государства 1 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина получил деньги от представителя одного из подрядчиков заводаМужчина получил деньги от представителя одного из подрядчиков заводаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор начальнику управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» Алексею Сусанову, который обвинялся в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Было установлено, что 19 февраля сотрудник завода, находясь в своем кабинете, получил от менеджера одного из ООО, являющегося подрядчиком «Кузнецова», 500 тысяч рублей. За эти деньги мужчина обещал согласовать вопрос о смене производителя продукции, не предусмотренной проектом, - рассказали представители ведомства.

Суд признал топ-менеджера завода виновным и назначил ему штраф в доход государства в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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