В Самаре топ-менеджер «Кузнецова» отделался штрафом за коммерческий подкуп в 500 тысяч рублей
В Самаре суд вынес приговор начальнику управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» Алексею Сусанову, который обвинялся в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Было установлено, что 19 февраля сотрудник завода, находясь в своем кабинете, получил от менеджера одного из ООО, являющегося подрядчиком «Кузнецова», 500 тысяч рублей. За эти деньги мужчина обещал согласовать вопрос о смене производителя продукции, не предусмотренной проектом, - рассказали представители ведомства.
Суд признал топ-менеджера завода виновным и назначил ему штраф в доход государства в размере 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU