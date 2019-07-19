Мастер-классы от мастеров и сеансы одновременной игры: в Самарской области пройдут шахматные праздники

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-19T11:47:21+03:00

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В Самарской области пройдут Дни шахмат - сразу в нескольких районах и городах губернии. Для всех любителей интеллектуальной игры организуют теоретические мастер-классы, практические сеансы одновременной игры и турниры с призами для разновозрастных участников. Этот проект уже четвертый год реализуется при поддержке депутата Госдумы Евгения Серпера. Благодаря подобным мероприятиям за последние 10 лет область стала настоящим "локомотивом" шахматного движения в ПФО.

- Игра в шахматы напрямую связана с повышением успеваемости детей. Основная задача в данном случае – не вырастить чемпионов, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим предметам. Для себя и своей дальнейшей жизни каждый ребенок в любом случае получит огромную пользу. Развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал региона и заложить надежную основу для развития во многих сферах жизни. Уверен, что проведение Дней шахмат в Самарской области также будет способствовать решению всех этих задач, - поделился своим мнением Евгений Серпер.

В этом году такое мероприятие пройдет в Тольятти и Чапаевске, Сызрани, Октябрьске и Жигулевске, а также в семи муниципальных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU