2019-07-19T11:52:40+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта теплосетей на Аэродромной — Волгина автобусы поедут в объезд

Движение на этом участке закрыли для всех видов транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы будут ходить по скорректированной схеме до 22 июляАвтобусы будут ходить по скорректированной схеме до 22 июляФото: Архив "КП"
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В пятницу, 19 июля, в Самаре на пересечении улиц Аэродромной и Волгина стартовал ремонт теплосетей. На время работ движение транспорта, в том числе трамваев и автобусов, на этом участке перекрыли.

- Из-за ремонта теплосетей до 3:00 22 июля автобусы и маршрутки №№ 2, 21м, 24, 35, 53, 70, 89, 96, 207, 217, 226, 266, 295 будут курсировать в объезд, - сообщили в мэрии Самары.

Как рассказали представители «СамараАвтоГаза», автобусы № 2, 24, 53 будут ездить по улицам Авроры, Мориса Тореза, Революционной и далее по своему маршруту в обоих направлениях. Автобусы № 35 в сторону НФС будут ездить по маршруту: Дом молодежи, улицы Революционная, Гагарина и Авроры. А автобусы № 70 в направлении Приволжского микрорайона пока будут ходить по улицам Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Советской Армии и Промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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