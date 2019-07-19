В Самаре улица Алма-Атинская ушла под воду из-за утечки на трубе

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-19T12:41:01+03:00

Утечка произошла на пересечении Алма-Атинской и Карла Маркса Фото: Скриншот с видео

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Днем в пятницу, 19 июля, на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса в Самаре произошла коммунальная авария. Там из-за порыва трубы вода устремилась на проезжую часть и полностью ее затопила.

- Пересечение Алма-Атинской и Карла Маркса. Потоп. Привозите лодки и байдарки. Будем сплавляться, - пишут местные жители в соцсетях.

Как сообщили в Твиттере представители Самарских коммунальных систем, утечка произошла на их сетях. Было обнаружено повреждение на трубе 900 мм. В скором времени специалисты приступят к ремонтным работам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721153" frameborder="0"></iframe> В Самаре из-за прорыва затопило дорогу на пересечении Алма-Атинской и Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU