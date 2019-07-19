В Самаре мужчину осудили за попытку подкупить полицейского 20 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-19T13:16:17+03:00

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В Самаре суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Было установлено, что 14 ноября 2018 года мужчина, находясь на парковке ТЦ в автомобиле сотрудника полиции, предложил ему 20 тысяч рублей. За эти деньги он хотел, чтобы полицейский не документировал факт продажи товара с незаконным использованием товарного знака, - рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU