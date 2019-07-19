В Самарской области заключенных колонии научат быть нянями
В Самарской области осужденных женщин решили обучить новой профессии. Им хотят привить навыки ухода за маленькими детьми: пеленание, кормление и оказание элементарной медицинской помощи.
- Обучение осужденных-матерей специальности «няня» - важный шаг в деле социальной реабилитации оступившихся женщин. Такая мера не только помогает им овладеть элементарными навыками ухода за детьми, но и дает возможность работать по этой профессии после отбытия срока наказания, - рассказал заместитель начальника УФСИН по Самарской области, полковник внутренней службы Игорь Третьяков.
Новую профессию осужденные женщины получают в филиале образовательного учреждения № 117 ФСИН на базе ИК-15. Срок обучения — один месяц. Пройти курс уже успели 20 женщин.
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ИСТОЧНИК KP.RU