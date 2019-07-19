2019-07-19T14:14:50+03:00
Общество

С пляжа в Красноглинском районе Самары ушла вода

Местные жители шутят, что таким образом на пляже обеспечили безопасность людей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @JuliaVKRФото: @JuliaVKRФото: Twitter.com
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В этом году жителям Самары очень трудно попасть на пляж и отдохнуть: то мешает дождливая и прохладная погода, а то решила «уйти» вода. Так, жители Красноглинского района заметили, что на их пляже довольно сильно обнажился берег Волги.

- Комфортная пляжная среда: нет воды — нет опасности. Наверное, вся вода решила свалить из Самары. Из всей «комфортной среды» на пляже только две «бухательные» и один спасательный пункт, - написали самарцы в Твиттере.

Также горожане отметили, что благоустройство на пляже Красноглинского района оставляет желать лучшего. Они сообщают о поломанных лавках и зонтах. Кроме того, для инвалидов этот пляж пока тоже не приспособили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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