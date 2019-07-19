В Самаре в Волге у Красноармейского спуска нашли труп пожилого мужчины
Сейчас обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются
На месте происшествия работали три спасателяФото: Андрей МИРЕЙКО
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Днем в четверг, 18 июля, в Самаре на реке Волге произошло ЧП. Там утонул пожилой мужчина. Его тело нашли в 12:00 в районе пляжа на Красноармейском спуске.
- На месте происшествия работали три сотрудника поисково-спасательной службы на одном плавсредстве. Погибшим оказался 84-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причины гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU