В Самаре в Волге у Красноармейского спуска нашли труп пожилого мужчины

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-19T14:32:21+03:00

На месте происшествия работали три спасателя Фото: Андрей МИРЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг, 18 июля, в Самаре на реке Волге произошло ЧП. Там утонул пожилой мужчина. Его тело нашли в 12:00 в районе пляжа на Красноармейском спуске.

- На месте происшествия работали три сотрудника поисково-спасательной службы на одном плавсредстве. Погибшим оказался 84-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU