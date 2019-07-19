В Самаре определились, каким будет памятник Павлу Мочалову
В Самаре подвели итоги конкурса по выбору лучшего проекта будущего памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Из 6 претендентов первое место заняла работа московского скульптора Салавата Щербакова.
- По мнению жюри, скульптору удалось добиться портретного сходства и передать характер легендарного управленца. Также были учтены пожелания ветеранов — на постамент добавили металлические элементы и символы металлургии, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Напомним, памятник установят в честь 110 лет со дня рождения Павла Мочалова. Он появится осенью на одноименной площади возле Дворца культуры Металлургов. Сейчас там идут работы по благоустройству территории.
ИСТОЧНИК KP.RU