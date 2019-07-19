В Самаре определились, каким будет памятник Павлу Мочалову

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-19T15:15:29+03:00

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В Самаре подвели итоги конкурса по выбору лучшего проекта будущего памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Из 6 претендентов первое место заняла работа московского скульптора Салавата Щербакова.

- По мнению жюри, скульптору удалось добиться портретного сходства и передать характер легендарного управленца. Также были учтены пожелания ветеранов — на постамент добавили металлические элементы и символы металлургии, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, памятник установят в честь 110 лет со дня рождения Павла Мочалова. Он появится осенью на одноименной площади возле Дворца культуры Металлургов. Сейчас там идут работы по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU