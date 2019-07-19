«Крылья Советов»: «Агустин Рохель улетел в Тулузу»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-19T15:31:20+03:00

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Защитник Агустин Рохель покинул расположение «Крыльев Советов» и улетел в «Тулузу». Об этом сообщил самарский клуб на официальном сайте.

- К домашнему матчу [против тульского «Арсенала»] готовятся все игроки нашей команды за исключением уругвайского защитника Агустина Рохеля, который покинул расположение «Крыльев» и отправился в Тулузу, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за трансфер 21-летнего уругвайца 2,5 млн евро.

Напомним, Агустин Рохель перешел в «Крылья» летом прошлого года в статусе свободного агента. До этого он выступал за уругвайский «Насьональ».

ИСТОЧНИК KP.RU