«Крылья Советов»: «Агустин Рохель улетел в Тулузу»
Ранее сообщалось, что переход уругвайского защитника обойдется французскому клубу в 2,5 млн евро
Агустин Рохель (справа) продолжит карьеру во французской Лиге 1.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
Защитник Агустин Рохель покинул расположение «Крыльев Советов» и улетел в «Тулузу». Об этом сообщил самарский клуб на официальном сайте.
- К домашнему матчу [против тульского «Арсенала»] готовятся все игроки нашей команды за исключением уругвайского защитника Агустина Рохеля, который покинул расположение «Крыльев» и отправился в Тулузу, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за трансфер 21-летнего уругвайца 2,5 млн евро.
Напомним, Агустин Рохель перешел в «Крылья» летом прошлого года в статусе свободного агента. До этого он выступал за уругвайский «Насьональ».
ИСТОЧНИК KP.RU