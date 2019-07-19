В Самаре молодой человек устроил дерзкое нападение на здание губернской думы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-19T15:43:38+03:00

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В Самаре правоохранители разбираются в подробностях дерзкого нападения на здание Самарской губернской думы на улице Молодогвардейской. Ранним утром 7 июля некий молодой человек начал бить там окна и двери.

- Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека и доставили его в отдел полиции. Было установлено, что это 22-летний житель Красноярского края, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту порчи имущества на охраняемом объекте. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU