В Самаре молодой человек устроил дерзкое нападение на здание губернской думы
Парень ранним утром побил окна и двери в «пристанище» депутатов
Нападение на здание губдумы произошло ранним утром 7 июляФото: Яндекс.Карты
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В Самаре правоохранители разбираются в подробностях дерзкого нападения на здание Самарской губернской думы на улице Молодогвардейской. Ранним утром 7 июля некий молодой человек начал бить там окна и двери.
- Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека и доставили его в отдел полиции. Было установлено, что это 22-летний житель Красноярского края, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту порчи имущества на охраняемом объекте. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU