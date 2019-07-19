2019-07-19T16:02:32+03:00
Общество

В Самаре на набережной будут учить танцевать кизомбу

Уроки по танцу-празднику пройдут на Маяковском спуске
Анастасия ФИЛАТОВА
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Танцевально-музыкальные программы пройдут на Некрасовском и Маяковском спускеТанцевально-музыкальные программы пройдут на Некрасовском и Маяковском спускеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эти выходные, 20 и 21 июля, жителей Самары вновь ждут на набережной реки Волги танцевальная и музыкальная программы. Пройдут они на Маяковском и Некрасовском спусках, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В субботу, 20 июля, на Некрасовском спуске в 18:00 выступит дуэт «Porter’s». После этого музыкальную программу продолжит Дмитрий Львов, который играет на гитаре и гуслях. Завершит вечер известная самарская группа «Тушь». На Маяковском спуске в 18:00 пройдет вечер латиноамериканских ритмов от школы танцев «Dance and Live».

В воскресенье, 21 июля, в 18:00 на Некрасовском спуске выступит фолк-группа «Velvet Fall», а в 19:00 - дуэт «Puzzle peace», который исполнит джазовые стандарты и мелодии из легендарных кинофильмов. Закончит музыкальный вечер кавер-группа «River bend», исполняющая англоязычные хиты 60-70-х годов.

Что касается танцевальной программы, то она начнется на Маяковском спуске в 18:00 с выступления коллектива «Sambara». Он исполнит бразильскую карнавальную самбу на барабанах. С 19:00 до 21:00 преподаватели танцевального клуба «Американо» проведут мастер-класс по кизомбе, который трактуется как праздник или фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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