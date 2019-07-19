В Октябрьском районе Самары хотят построить еще один торговый центр

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-19T17:49:13+03:00

Он может разместиться на территории площадью 800,9 кв.м на улице Мичурина

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В Октябрьском районе Самары могут построить еще один торговый центр. Его хотят разместить на территории площадью 800,9 квадратных метров. Правда, для этого нужно сменить зонирование участка. С соответствующей заявкой в мэрию города обратилось ООО "ДЭН".

- В настоящее время территория, планируемая под застройку, относится к землям населенных пунктов. Чтобы разместить там торговый центр, зонирование необходимо изменить на землю для использования под магазины, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Прежде чем проект поправок в правила застройки и землепользования будет согласован, его должны вынести на публичные слушания, чтобы узнать мнение жителей по данному поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU