В Самаре неизвестный мужчина под покровом темноты вскрыл храм

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-19T20:16:09+03:00

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В Самаре неизвестный покусился на храм, который находится в Железнодорожном районе города. Поздно вечером в среду, 17 июля, некий мужчина проник в здание, чтобы, вероятно, его обчистить, но вовремя был пойман сотрудниками охранного предприятия.

- 17 июля в 23:03 нам на пульт поступил сигнал из храма. На место сразу же выехала группа быстрого реагирования. Прибыв в храм через 6 минут после вызова, охранники заметили, что стекло одного из окон разбито, рольставни сломаны, а рядом валяются разбросанные церковные вещи, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в охранном предприятии «Дельта».

Охранники вызвали на место представителей храма. Когда они прибыли, выяснилось, что в здании находится посторонний мужчина. Один из охранников задержал его, а потом передал подоспевшим сотрудникам полиции. После этого злоумышленника отвезли в ближайший отдел для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU