Как добраться до стадиона «Самара Арена» 20 июля на матч «Крылья Советов» - «Арсенал»

СЕГОДНЯ 21:03 2019-07-19T21:48:04+03:00

Публикуем, как будут ходить трамваи и автобусы в день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля 2019 года

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В субботу, 20 июля, в 17:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч второго тура РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал» (Тула). По традиции болельщиков в день игры до спортобъекта повезут на трамвае S5, который будет работать в длинном и укороченном варианте.

- От улицы Тухачевского первый трамвай S5 поедет в 14:28. Интервал движения составит 8-10 минут. От Барбошиной поляны движение трамваев S5 начнется в 15:00. До стадиона трамваи будут ходить до 17:45. В обратном направлении (до улицы Тухачевского) они поедут после окончания матча — в 19:15, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Трамваи № 11 и 12 в день матча будут ездить до «Самара Арены» только до 15:00, а позже и до окончания движения — до Барбошиной поляны. До остановки «стадион «Самара Арена» / Агропарк» пассажиров будут возить и маршрутки № 295. Также до спортобъекта можно будет доехать на других маршрутах общественного транспорта: на трамваях № 22, 24, 25 и на автобусах №№ 1, 45, 50, 51, 67, 96, 205, 268, но в этих случаях придется пересаживаться или идти часть пути пешком. После матча будут поданы дополнительные автобусы: №№ 1, 41, 51, 45, 67 будут ждать пассажиров на остановке «улица Алма-Атинская», а № 50 на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси.

Позаботились организаторы мероприятия и о болельщиках с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них с 14:30 от Южной парковки стадиона, от трамвайного кольца и от подземного перехода на улице Арена 2018 будут курсировать электрокары.

- Трансфер этой группы болельщиков от Северной парковки до подземного перехода на улице Арена-2018 будет выполнятся на спецтранспорте. С посадкой инвалидам будут помогать волонтеры, - отметили в пресс-службе самарского клуба.

Для тех, кто собрался на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе: по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд или по улице Арена 2018. Отметим, что парковка на улице Арена 2018 будет запрещена.

Для болельщиков с автопропусками будет работать Южная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны Московского шоссе и далее по улице Дальней или по улице Арена 2018 и далее по улице Дальней. Для всего остального транспорта проезд по улице Дальней, а также по Проездам № 7, 8, 10 и 12 будет закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU