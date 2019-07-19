2019-07-19T21:46:47+03:00
Общество

В Кировском районе Самары 20 июля перекроют несколько дорог

Проезд ограничат в районе стадиона «Самара Арена» из-за футбольного матча
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение по дорогам возле "Самара Арены" ограничат с 14:30 до 22:00Движение по дорогам возле "Самара Арены" ограничат с 14:30 до 22:00
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В субботу, 20 июля, в Самаре закроют движение транспорта по нескольким дорогам в Кировском районе. Речь идет о тех, что расположены неподалеку от стадиона «Самара Арена». Проезд ограничат из-за проведения там в 17:30 матча 2 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал».

- С 14:30 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и Первой Стадионной от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на этих участках дорог с 6:00 до 22:00 20 июля будут запрещены стоянка и парковка автомобилей. Отметим, что все эти ограничения не касаются машин скорой помощи, полиции и пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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