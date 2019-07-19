В Кировском районе Самары 20 июля перекроют несколько дорог

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-19T21:46:47+03:00

Движение по дорогам возле "Самара Арены" ограничат с 14:30 до 22:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июля, в Самаре закроют движение транспорта по нескольким дорогам в Кировском районе. Речь идет о тех, что расположены неподалеку от стадиона «Самара Арена». Проезд ограничат из-за проведения там в 17:30 матча 2 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал».

- С 14:30 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта по улицам Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и Первой Стадионной от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на этих участках дорог с 6:00 до 22:00 20 июля будут запрещены стоянка и парковка автомобилей. Отметим, что все эти ограничения не касаются машин скорой помощи, полиции и пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как добраться до стадиона «Самара Арена» 20 июля на матч «Крылья Советов» - «Арсенал»

Публикуем, как будут ходить трамваи и автобусы в день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля 2019 года (подробности)

«Крылья Советов» — «Арсенал» 20 июля 2019 года: прогноз на матч 2-го тура РПЛ

Прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Арсенал». Игра пройдет 20 июля на стадионе «Самара Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU