2019-07-20T06:58:01+03:00
Спорт

Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим футболистом финала Кубка Африки

Раис Мболи помог сборной Алжира второй раз в истории завоевать трофей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мболи сыграл за «КС» 17 матчей в начале нулевых. Сейчас он играет в Саудовской Аравии.Мболи сыграл за «КС» 17 матчей в начале нулевых. Сейчас он играет в Саудовской Аравии.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Вратарь сборной Алжира и бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Раис Мболи стал лучшим игроком финала Кубка Африканских наций 2019 года. Он отстоял весь матч против Сенегала на ноль и помог своей команде выиграть трофей во второй раз в своей истории. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Багдад Бунеджа.

Раис Мболи выступал за «Крылья Советов» с 2010 по 2013 год, однако большую часть этого времени вратарь провел в арендах в софийском ЦСКА и французском «Газелеке». В футболке самарцев он появлялся на поле 17 раз.

Сейчас 33-летний Мболи играет в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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