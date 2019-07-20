Под Сызранью легковушка попала в ДТП с тремя грузовиками
Водитель и пассажирка Toyota попали в больницу
ktv-ray.ru
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В пятницу, 19 июля, вечером на дорожной развязке недалеко от поселка Ерик Сызранского района произошло серьезный дорожно-транспортный инцидент. Там столкнулись Toyota Camry, две фуры и цементовоз, сообщает ktv-ray.ru.
Легковушка столкнулась с одной из фур, после чего Camry оказалась буквально под большегрузом. 40-летний водитель «японца» и его 60-летняя пассажирка с травмами средней тяжести были госпитализированы в центральную горбольницу Сызрани.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии и устанавливают ее виновника.
ИСТОЧНИК KP.RU