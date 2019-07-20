2019-07-20T09:43:19+03:00
Происшествия

Под Сызранью легковушка попала в ДТП с тремя грузовиками

Водитель и пассажирка Toyota попали в больницу
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
ktv-ray.ruktv-ray.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 июля, вечером на дорожной развязке недалеко от поселка Ерик Сызранского района произошло серьезный дорожно-транспортный инцидент. Там столкнулись Toyota Camry, две фуры и цементовоз, сообщает ktv-ray.ru.

Легковушка столкнулась с одной из фур, после чего Camry оказалась буквально под большегрузом. 40-летний водитель «японца» и его 60-летняя пассажирка с травмами средней тяжести были госпитализированы в центральную горбольницу Сызрани.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии и устанавливают ее виновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца
Задержанный в Самаре замначальника УФСИН предлагал заключенным за деньги улучшить условия содержания
Юморист Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области
На проспекте Кирова в Самаре столкнулись иномарка и «четырнадцатая»
Под Самарой внук отнял у собственной бабушки все развлечения – два телевизора
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим футболистом финала Кубка Африки
В Кировском районе Самары 20 июля перекроют несколько дорог
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 20 июля на матч «Крылья Советов» - «Арсенал»
В Самаре неизвестный мужчина под покровом темноты вскрыл храм
В Самарской области могут ввести единый платежный документ ЖКХ
В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»
В Октябрьском районе Самары хотят построить еще один торговый центр
Площадка молодежного форума iВолга готова для встречи гостей
Погода на выходные 20-21 июля в Самарской области: будет жарко и сухо
Экс-вратарь молодежной сборной России: «Женский футбол в Самаре душат»
В Самаре на набережной будут учить танцевать кизомбу
В Самаре молодой человек устроил дерзкое нападение на здание губернской думы
«Крылья Советов»: «Агустин Рохель улетел в Тулузу»
В Самаре определились, каким будет памятник Павлу Мочалову
Уберут только старые и опасные насаждения: в Самаре на Осипенко спилят не 100, а 19 деревьев