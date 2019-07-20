Под Самарой внук отнял у собственной бабушки все развлечения – два телевизора

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-20T10:25:51+03:00

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К полицейским Кинеля за помощью обратилась 89-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее собственный внук забрал два телевизора и скрылся. О дерзком преступлении сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Правоохранители выяснили и задержали 33-летнего безработного мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что телевизоры уже продал, а деньги потратил.

Скоро были найдены и сами телевизоры, которые были благополучно возвращены владелице. А вот в отношении внука сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следующие 4 года мужчина может провести в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU