Задержанный в Самаре замначальника УФСИН предлагал заключенным за деньги улучшить условия содержания
Стали известны подробности задержания заместителя начальника УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова, которое произвели сотрудники УФСБ РФ по региону в пятницу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности.
Шматова подозревают в вымогательстве. Он предложил двум заключенным ИК-15, которые осуждены за совершение мошенничества и участие в организованном преступном сообществе своеобразную сделку. За 520 тыс. рублей осужденные должны были получить «благоприятные условия содержания».
УФСБ РФ по Самарской области
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