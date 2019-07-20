Задержанный в Самаре замначальника УФСИН предлагал заключенным за деньги улучшить условия содержания

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-20T14:08:05+03:00

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Стали известны подробности задержания заместителя начальника УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова, которое произвели сотрудники УФСБ РФ по региону в пятницу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности.

Шматова подозревают в вымогательстве. Он предложил двум заключенным ИК-15, которые осуждены за совершение мошенничества и участие в организованном преступном сообществе своеобразную сделку. За 520 тыс. рублей осужденные должны были получить «благоприятные условия содержания».

УФСБ РФ по Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU