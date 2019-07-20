Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца
Задержанный заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Самарской области.
Эту меру пресечения для него вынес Самарский районный суд. Мужчину подозревают в получении взятки.
Напомним, Шматов был задержан в пятницу, 19 июля. Силовик предлагал двум заключенным ИК-15 за 520 тыс. рублей «улучшить условия содержания». В отношении замначальника УФСИН по региону сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
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ИСТОЧНИК KP.RU