Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-20T14:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержанный заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Самарской области.

Эту меру пресечения для него вынес Самарский районный суд. Мужчину подозревают в получении взятки.

Напомним, Шматов был задержан в пятницу, 19 июля. Силовик предлагал двум заключенным ИК-15 за 520 тыс. рублей «улучшить условия содержания». В отношении замначальника УФСИН по региону сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре заместителя начальника УФСИН региона заподозрили в получении взятки в полмиллиона

Раньше он курировал собственную безопасность ведомства (подробности)

Задержанный в Самаре замначальника УФСИН предлагал заключенным за деньги улучшить условия содержания

Услугу Шматов оценил в 520 тыс. рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU