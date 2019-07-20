В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-20T15:37:52+03:00

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В воскресенье, 21 июля, Тольятти встретит первого архиерея Тольяттинского и Жигулёвского, епископа Нестора. Об этом сообщает Самарская митрополия.

Встреча предстоятеля состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тольятти в 09:00. Верующим Нестора представит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, который возглавит в этот день Божественную литургию.

Напомним, новая епархия в составе Самарской митрополии была выделена в июле. Это решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU