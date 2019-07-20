Житель Самарской области получил штраф за удар полицейского ногой в бедро
Городской суд Сызрани вынес приговор местному драчуну, который устроил драку с полицейским. Ему придётся заплатить правоохранителю 15 тысяч рублей. Об этом сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».
Началось все с того, что мужчина напился до непотребства и у строил дебош дома. Жене с ребенком пришлось покинуть квартиру, попутно вызвав полицию, чтобы та разобралась с разбушевавшимся супругом, распускавшим руки.
На место прибыл правоохранитель, попытавшийся урезонить пьяного сызранца. Но тот полез в драку и ударил полицейского ногой в бедро. После этого мужчина был скручен.
Правоохранитель, получивший удар, потребовал от него через суд 50 тысяч рублей, как моральную компенсацию. Судья решил, что хватит и 15 тысяч. Кроме того, сызранец получил 1 год условно.
ИСТОЧНИК KP.RU