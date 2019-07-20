Житель Самарской области получил штраф за удар полицейского ногой в бедро

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-20T17:01:59+03:00

Вот до чего доводит алкоголь граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нападение на правоохранителя оценили в 15 тысяч рублей

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Городской суд Сызрани вынес приговор местному драчуну, который устроил драку с полицейским. Ему придётся заплатить правоохранителю 15 тысяч рублей. Об этом сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».

Началось все с того, что мужчина напился до непотребства и у строил дебош дома. Жене с ребенком пришлось покинуть квартиру, попутно вызвав полицию, чтобы та разобралась с разбушевавшимся супругом, распускавшим руки.

На место прибыл правоохранитель, попытавшийся урезонить пьяного сызранца. Но тот полез в драку и ударил полицейского ногой в бедро. После этого мужчина был скручен.

Правоохранитель, получивший удар, потребовал от него через суд 50 тысяч рублей, как моральную компенсацию. Судья решил, что хватит и 15 тысяч. Кроме того, сызранец получил 1 год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU