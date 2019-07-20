Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова дразнит своих подписчиков откровенными фото

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-20T17:50:26+03:00

Правда, фолловеров больше интересует, куда подевался со снимков второй сосок инстадивы

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Светская львица и жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына спрашивает у подписчиков в Instagram, какая поза из ее очередной фотосессии более удачная. Вопрос модель подкрепила двумя снимками.

Царицына предстала в весьма откровенном розовом купальнике и фиолетовых очках, демонстрируя свою отличную форму.

Впрочем, фолловеры супруги олигарха очень быстро заметили странность на фотографиях и от советов, перешли к вопросов. Так, обтягивающий купальник на снимках подчеркивает лишь сосок правой груди. На левой – его почему-то нет. Сама Царицына ситуацию не комментирует.

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ksenia_tsaritsina Царицына и ее купальник

ИСТОЧНИК KP.RU