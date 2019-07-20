Тольяттинцы подготовили очередную модификацию Lada 4х4

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-20T19:12:31+03:00

Машина хоть и не новая, но недешева

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Тольяттинская фирма «АвторитетПласт» представила новый стайлинг-пакет для внедорожника Lada 4x4 Bronto. Под этим названием скрывается старая-добрая «Нива», подготовленная для бездорожья.

Доработки от тюнеров включают пластиковый надёжный обвес с новой радиаторной решёткой, расширителями колёсных арок, накладками на автомобильные пороги.

Напомним, Bronto выпускают в одноименной дочерней компании автогиганта АВТОВАЗа. Модель отличается доработанной подвески, клиренсом, самоблокирующимися дифференциалами винтового типа и внедорожной резиной. Lada 4x4 Bront стоит от 723 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU