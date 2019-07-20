В Самарской области стартовал финал чемпионата мира по спидвею

СЕГОДНЯ 21:24 2019-07-20T21:24:16+03:00

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В субботу, 20 июля, в Тольятти начался финал командного чемпионата мира по спидвею BLACK MONSTER FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2019. В нем участвуют команды Германии, Дании, Великобритании, Австралии, Швеции, Польши и России, сообщают в пресс-службе правительства Самарской области.

На открытии на Спортивно-техническом комплексе "имени Анатолия Степанова" собрались более 10 тысяч болельщиков со всего мира.

- В том году мы болели футболом, а в этом слушаем рев моторов и наблюдаем бескомпромиссную борьбу сильнейших команд мира, - заявил на открытии первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Пусть победит сильнейший!

Соревнования сильнейших спортсменов мира продлится два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU