2019-07-20T22:35:41+03:00
Общество

Через 5 лет напротив поселка Шмидта появится искусственный остров

Предприниматели рассчитывают запустить там базу отдыха
Кирилл КАРИМОВ
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Скоро самарцы будут гулять не только по привычным берегамСкоро самарцы будут гулять не только по привычным берегамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городской акватории реки Самары может появиться искусственный остров в 4,7 га. С таким предложением к мэрии Самары обратилось ООО «Волна».

По замыслу авторов, искусственный земельный участок будет намыт в самарском поселке Шмидта, в районе ул. Набережной. Бизнесмены на площади 47 тыс. кв. м построят оздоровительный комплекс для отдыха и занятий водным спортом.

В случае, если муниципалитет одобрит проект, работы должны завершиться к октябрю 2024 года. Сам же комплекс должен стать объектом круглогодичной эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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