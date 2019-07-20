Через 5 лет напротив поселка Шмидта появится искусственный остров
Предприниматели рассчитывают запустить там базу отдыха
Скоро самарцы будут гулять не только по привычным берегамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городской акватории реки Самары может появиться искусственный остров в 4,7 га. С таким предложением к мэрии Самары обратилось ООО «Волна».
По замыслу авторов, искусственный земельный участок будет намыт в самарском поселке Шмидта, в районе ул. Набережной. Бизнесмены на площади 47 тыс. кв. м построят оздоровительный комплекс для отдыха и занятий водным спортом.
В случае, если муниципалитет одобрит проект, работы должны завершиться к октябрю 2024 года. Сам же комплекс должен стать объектом круглогодичной эксплуатации.
ИСТОЧНИК KP.RU