В Сызрани будут бесплатно раздавать мороженое и лимонад
Там пройдет фестиваль этих лакомств
Начнется фестиваль мороженого и лимонада в 15:00 и продлится до 17:00.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
В парке культуры и отдыха имени Горького в Сызрани сегодня в воскресенье, 21 июля, пройдет фестиваль мороженого и лимонада. На праздник приглашают всех желающих. Гостей мероприятия ждут ростовые куклы, праздничный концерт, мастер-классы и аквагрим. А за участие в разных конкурсах можно будет бесплатно получить мороженое или лимонад, пишет местный телеканал КТВ-Луч.
- Мороженого будет очень много. Хватит всем! – уверяют организаторы.
Начнется фестиваль в 15:00 и продлится до 17:00. Вход для всех желающих свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU