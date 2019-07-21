2019-07-21T08:34:40+03:00
Общество

В Сызрани будут бесплатно раздавать мороженое и лимонад

Там пройдет фестиваль этих лакомств
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Начнется фестиваль мороженого и лимонада в 15:00 и продлится до 17:00.Начнется фестиваль мороженого и лимонада в 15:00 и продлится до 17:00.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В парке культуры и отдыха имени Горького в Сызрани сегодня в воскресенье, 21 июля, пройдет фестиваль мороженого и лимонада. На праздник приглашают всех желающих. Гостей мероприятия ждут ростовые куклы, праздничный концерт, мастер-классы и аквагрим. А за участие в разных конкурсах можно будет бесплатно получить мороженое или лимонад, пишет местный телеканал КТВ-Луч.

- Мороженого будет очень много. Хватит всем! – уверяют организаторы.

Начнется фестиваль в 15:00 и продлится до 17:00. Вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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