2019-07-21T09:11:55+03:00
Спорт

Миодраг Божович – о поражении от «Арсенала»: «Мы начали матч неуверенно и поздно проснулись»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча 2 тура РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После двух туров «КС» набрали 3 очка.После двух туров «КС» набрали 3 очка.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 2 тура против тульского «Арсенала». Напомним, игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

- Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно «проснулись», забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу, - отметил Божович.

После двух туров «КС» набрали 3 очка. Следующий матч волжане сыграют 27 июля на выезде против «Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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