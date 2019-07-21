2019-07-21T12:51:54+03:00
Общество

Погода в Самарской области в начале рабочей недели: местами дождь, возможна гроза

А к среде вновь обещают без осадков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дожди будут идти в регионе только два дня.Дожди будут идти в регионе только два дня.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Начало рабочей недели встретит жителей Самарской области кратковременными дождями, которые пройдут местами по региону, и, возможно, грозами. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так в понедельник, 22 июля, ожидают переменную облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет +12… +17, днем +24… +29. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Похожая погода будет и во вторник, 23 июля – местами дожди, возможны грозы. Ночью +12… +17. Днем +24… +29.

К среде, 24 июля, дожди прекратятся. Синоптики обещают без осадков и переменную облачность. Температура воздуха ночью +12… +17, днем +24… +29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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