2019-07-21T13:51:03+03:00
Спорт

«Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби в Кубке России по футболу

Матч 1/256 финала закончился со счетом 3:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В следующем этапе Кубка России «Акрон» сыграет с саратовским «Соколом». Фото: ФК «Акрон».В следующем этапе Кубка России «Акрон» сыграет с саратовским «Соколом». Фото: ФК «Акрон».
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» пробился в 1/128 финала Кубка России по футболу. В 1/256 красно-черные обыграли в тольяттинском дерби «Ладу» 3:1. У «Акрона» дублем отметился Даниил Мелихов, еще один мяч забил Максим Малаховский. У «Лады» отличился Станислав Строганов с пенальти.

В следующем этапе Кубка России «Акрон» сыграет с саратовским «Соколом». Матч пройдет в Жигулевске 28 июля.

Напомним, для «Акрона» это дебютный сезон на профессиональном уровне. Пока команда сыграла в ПФЛ один матч – обыграла димитровградскую «Ладу» 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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