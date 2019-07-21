Стало известно, что сливали в Волгу в районе НФС в Самаре

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-21T14:40:45+03:00

В минлесхозе региона заявили, что труба, которая взбудоражила горожан, это ливневый сток

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Стало известно, что за слив обнаружили самарцы в районе НФС на пересечении улиц 5-ой просеки и Советской Армии. Оказалось, что труба, которая взбудоражила горожан, это ливневая канализация. По ней в Волгу сливают дождевую воду с улиц. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

- По информации ООО «СКС» специалисты провели осмотр и установили, что в указанном месте находится выпуск ливневой канализации и происходит излив выпавших осадков, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее горожане пожаловались на вонь от жидкости, которую сливали из трубы около НФС. «СКС» и «Инженерные сети» открестились от стока, сообщив, что у них на балансе ливневки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU