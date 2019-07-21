2019-07-21T14:40:45+03:00
Общество

Стало известно, что сливали в Волгу в районе НФС в Самаре

В минлесхозе региона заявили, что труба, которая взбудоражила горожан, это ливневый сток
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
По трубе в Волгу сливают дождевую воду с улиц.По трубе в Волгу сливают дождевую воду с улиц.
Изменить размер текста:

Стало известно, что за слив обнаружили самарцы в районе НФС на пересечении улиц 5-ой просеки и Советской Армии. Оказалось, что труба, которая взбудоражила горожан, это ливневая канализация. По ней в Волгу сливают дождевую воду с улиц. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

- По информации ООО «СКС» специалисты провели осмотр и установили, что в указанном месте находится выпуск ливневой канализации и происходит излив выпавших осадков, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее горожане пожаловались на вонь от жидкости, которую сливали из трубы около НФС. «СКС» и «Инженерные сети» открестились от стока, сообщив, что у них на балансе ливневки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Сызранью столкнулись две фуры и легковушка
«Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби в Кубке России по футболу
Погода в Самарской области в начале рабочей недели: местами дождь, возможна гроза
В Самаре на Волге загорелся катер. Очевидцы спасли взрослых и детей
В Сызрани эвакуатор с «Лексусом» снес светофор
В Самаре на Полевом спуске нашли тело мужчины
Комментатор Роман Нагучев: «Крылья Советов» подпишут футболиста «Порту»
Очевидцы сообщают о пострадавшем рабочем: в Самаре на соревновании по дрифту машина влетела в перевернутый дом
Миодраг Божович – о поражении от «Арсенала»: «Мы начали матч неуверенно и поздно проснулись»
В Самаре столкнулись автобус и две легковушки
В Сызрани будут бесплатно раздавать мороженое и лимонад
Через 5 лет напротив поселка Шмидта появится искусственный остров
В Самарской области стартовал финал чемпионата мира по спидвею
С Байконура успешно стартовала ракета-носитель самарского производства
Тольяттинцы подготовили очередную модификацию Lada 4х4
Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова дразнит своих подписчиков откровенными фото
Житель Самарской области получил штраф за удар полицейского ногой в бедро
В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии
Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» одержал убедительную победу над «Арсеналом»
Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца