2019-07-21T15:51:08+03:00
Происшествия

Под Сызранью столкнулись две фуры и легковушка

Очевидцы сообщают о пострадавших
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: КТВ-Луч.Фото: КТВ-Луч.
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Серьезное ДТП произошло в 20 километрах от Сызрани в субботу, 20 июля, на дороге Сызрань – Саратов. Там столкнулись две фуры - Volvo и Scania - и легковушка Hyundai. К счастью, все остались живы. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие, пишет КТВ-Луч.

- Очевидцы рассказали, что один из водителей пострадавших машин лежал на дороге лицом вниз. Он был в крови, но видно было, что живой, - говорится на сайте телеканала.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что большегрузы притерлись боками, когда проезжали мимо друг друга. Одну из машин развернуло в сторону поля, у второй фуры оказался распорот кузов. Из-за этого на дороге оказался весь груз.

На месте работали инспекторы ГИБДД и медики «скорой». В каком состоянии водители большегрузов, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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