В Самарской области объявили массовую охоту на диких кабанов из-за африканской чумы свиней
Число этих животных в регионе должно сократиться до 0.25 особи на 1 000 га
Во время охоты нужно собирать биоматериал и отдавать его ветеринарам.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В Самарской области из-за африканской чумы свиней объявили массовую охоту на диких кабанов. В сезоне 2019-2020 популяция этих животных в регионе (в охотничьих угодьях) должна уменьшиться до показателя 0.25 особи на 1 000 га, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.
Кроме того, во время охоты нужно собирать биоматериал и отдавать его ветеринарам, подкармливать кабанов на специальных площадках, чтобы предотвратить миграцию и отвлечь животных от свалок, разделывать туши в специальных местах и т.д. Полный список есть на сайте департамента.
ИСТОЧНИК KP.RU