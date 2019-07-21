2019-07-21T20:15:04+03:00
Общество

В Самарской области объявили массовую охоту на диких кабанов из-за африканской чумы свиней

Число этих животных в регионе должно сократиться до 0.25 особи на 1 000 га
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Во время охоты нужно собирать биоматериал и отдавать его ветеринарам.Во время охоты нужно собирать биоматериал и отдавать его ветеринарам.Фото: "КП" Архив
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В Самарской области из-за африканской чумы свиней объявили массовую охоту на диких кабанов. В сезоне 2019-2020 популяция этих животных в регионе (в охотничьих угодьях) должна уменьшиться до показателя 0.25 особи на 1 000 га, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Кроме того, во время охоты нужно собирать биоматериал и отдавать его ветеринарам, подкармливать кабанов на специальных площадках, чтобы предотвратить миграцию и отвлечь животных от свалок, разделывать туши в специальных местах и т.д. Полный список есть на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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